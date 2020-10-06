Навальный объявил, когда вернется в Россию

Алексей Навальный планирует вернуться в Москву в течение двух месяцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Болезнь Алексея Навального

Блогер Алексей Навальный планирует вернуться в Россию в течение двух месяцев. Об этом он заявил в интервью Юрию Дудю.

«Год [жизни в Германии] я исключаю, но два месяца вполне может быть», — рассказал Навальный, отвечая на вопрос, когда он планирует вернуться в Россию. Блогер не называет точных дат, так как, по его словам, медики немецкой клиники «Шарите» впервые столкнулись с состоянием, в котором он оказался и не делают никаких прогнозов.

Навальный исключил вариант, при котором он останется в Германии. После восстановления он вернется в Россию.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. После экстренного приземления самолета в аэропорту Омска, блогера в бессознательном состоянии госпитализировали. В дальнейшем жена Алексея Навального Юлия настояла на том, чтобы его транспортировали в клинику «Шарите» в Берлине.

Навального вывели из медицинской комы 7 сентября. Через две недели блогер был выписан из медицинского учреждения Берлина.