Соцсети рассмешило заявление Патриарха о коронавирусе. «Содом и Гоморру вспомни»

09 октября 2020 в 09:31 Размер текста - 17 +

Патриарх Кирилл призвал людей задуматься и вызвал бурную реакцию в соцсетях Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Социальные сети остро отреагировали на заявление Патриарха Кирилла о том, что коронавирус является последним звонком человечеству. Большинство пользователей ответили на это усмешкой, сказав, что это можно сравнить со школой. «Патриарх Кирилл: Пандемия — „последний звонок“ для человечества. Учителя: Ааа, никакого человечества, звонок для нас!», — посмеялся один из пользователей Twitter. Однако были и те, кто согласился с точкой зрения главы РПЦ. Ранее выяснилось, что Патриарх Кирилл ушел на карантин после контакта с зараженным. После этого он заявил о том, что коронавирус — это последний звонок человечеству. «Сигнал от Господа, чтобы мы научились иначе мыслить, преодолевать суету жизни и больше думать о главном — о спасении души», — добавил патриарх. Пользователи считают, что последнее предупреждение именно со стороны Китая Другая группа пользователей была согласна с Патриархом, либо просчитала считала это его мнением Большинство людей в шутливой форме говорили о грехах самого Патриарха Люди не верят в искренность переживаний лидера РПЦ Кто-то же, в русской манере, не боится ничего Подписывайтесь на URA.RU в Google News , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.