08 октября 2020

Соцсети рассмешило заявление Патриарха о коронавирусе. «Содом и Гоморру вспомни»

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Визит патриарха Кирилла в Храм святой мученицы Татианы. Когалым , патриарх кирилл
Патриарх Кирилл призвал людей задуматься и вызвал бурную реакцию в соцсетях Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Социальные сети остро отреагировали на заявление Патриарха Кирилла о том, что коронавирус является последним звонком человечеству. Большинство пользователей ответили на это усмешкой, сказав, что это можно сравнить со школой.

«Патриарх Кирилл: Пандемия — „последний звонок“ для человечества. Учителя: Ааа, никакого человечества, звонок для нас!», — посмеялся один из пользователей Twitter. Однако были и те, кто согласился с точкой зрения главы РПЦ.

Ранее выяснилось, что Патриарх Кирилл ушел на карантин после контакта с зараженным. После этого он заявил о том, что коронавирус — это последний звонок человечеству. «Сигнал от Господа, чтобы мы научились иначе мыслить, преодолевать суету жизни и больше думать о главном — о спасении души», — добавил патриарх.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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