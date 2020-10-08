Социальные сети остро отреагировали на заявление Патриарха Кирилла о том, что коронавирус является последним звонком человечеству. Большинство пользователей ответили на это усмешкой, сказав, что это можно сравнить со школой.
«Патриарх Кирилл: Пандемия — „последний звонок“ для человечества. Учителя: Ааа, никакого человечества, звонок для нас!», — посмеялся один из пользователей Twitter. Однако были и те, кто согласился с точкой зрения главы РПЦ.
Ранее выяснилось, что Патриарх Кирилл ушел на карантин после контакта с зараженным. После этого он заявил о том, что коронавирус — это последний звонок человечеству. «Сигнал от Господа, чтобы мы научились иначе мыслить, преодолевать суету жизни и больше думать о главном — о спасении души», — добавил патриарх.
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