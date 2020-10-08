Патриарх Кирилл ушел на карантин из-за коронавируса

73-летний патриарх находится в группе риска по коронавирусу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ушел на карантин. Глава РПЦ контактировал с больным коронавирусом.

О своей самоизоляции 73-летний патриарх объявил в сообщении к служителям и прихожанам Троице-Сергиевой лавры, которую он не смог посетить в день памяти Сергия Радонежского. «Причиной этого стали мои недавние контакты с человеком, у которого была обнаружена коронавирусная инфекция. Время, необходимое в соответствии с медицинскими предписаниями для моего личного карантина, еще не истекло. Посчитал невозможным подвергать всех вас опасности заражения», — говорится в обращении патриарха Кирилл, опубликованном на сайте Русской православной церкви.

Священнослужитель назвал пандемию серьезным испытанием, которое требует «усугубления личных духовных подвигов». По данным федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом, в России продолжается рост заболеваемости инфекцией. За последние сутки в стране выявлено 11 493 новых случая коронавируса. Всего за время пандемии COVID-19 заразилось 1 260 112 человек.