Патриарх Кирилл назвал коронавирус последним звонком человечеству

Пандемия может быть последним шансом для человечества, чтобы задуматься о душе. С таким заявлением выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время проповеди в храме князя Александра Невского.
«Это может быть последний звонок. Сигнал от Господа, чтобы мы научились иначе мыслить, преодолевать суету жизни и больше думать о главном — о спасении души», — цитирует патриарха ТАСС. Он отметил, что пандемия может свидетельством того, что человечество прошло точку невозврата.
Пандемия коронавируса была послана богом на землю, чтобы показать людям тщетность всего, чему они посвящают лучшие годы жизни, считает патриарх. По его словам, такие события не могут происходить без знания бога.
Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл ушел на карантин. Священнослужитель рассказал, что проконтактировал с человеком, у которого подтвердился коронавирус, передает RT.
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