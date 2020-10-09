Стало известно, почему тесты не всегда показывают коронавирус

Тест на коронавирус может показывать неправильный результат из-за перемещения возбудителя. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Есть данные о том, что концентрация вируса на слизистой носа и на слизистой задней стенки глотки может значительно отличаться», — рассказала Попова в интервью «Российской газете». Она пояснила, что если человек обратился к врачам не в первый день заболевания, то возбудитель может уже гнездиться в легких. «Так что если сдать анализ позже, чем через неделю после начала заболевания, то мазок из носа может и не показать наличие вируса», — разъяснила Попова.
Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что ситуация с распространением коронавируса в России становится сложнее. Однако, это было ожидаемо, и Россия была к этому готова.
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