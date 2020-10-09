09 октября 2020

Стало известно, почему тесты не всегда показывают коронавирус

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Тест на коронавирус у журналистов контактных с условно зараженным. Челябинск, медсестра, медик, эпидемия, тест на covid19, тест на коронавирус, верина ульяна
Тесты могут быть ошибочными, если взяты позднее начала заболевания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Тест на коронавирус может показывать неправильный результат из-за перемещения возбудителя. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Есть данные о том, что концентрация вируса на слизистой носа и на слизистой задней стенки глотки может значительно отличаться», — рассказала Попова в интервью «Российской газете». Она пояснила, что если человек обратился к врачам не в первый день заболевания, то возбудитель может уже гнездиться в легких. «Так что если сдать анализ позже, чем через неделю после начала заболевания, то мазок из носа может и не показать наличие вируса», — разъяснила Попова.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что ситуация с распространением коронавируса в России становится сложнее. Однако, это было ожидаемо, и Россия была к этому готова.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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