На следующей неделе рубль может обновить четырехлетние минимумы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Мировые цены на нефть замедлили темпы падения к вечеру пятницы. По данным на 17 октября, эталонная марка Brent опустилась на 0,81% и стоит 42,81 долларов за баррель. Стоимость барреля техасской WTI составляет 40,77 долларов (-0,46%).

В конце прошлой недели рубль заметно укрепился до 76,7 за доллар. Однако, начиная с понедельника, российская валюта продолжила слабеть. По данным Московской биржи, к закрытию торгов доллар укрепился на уровне 77,93 рубля (на 13 копеек дешевле), евро — на 91,23 рубля (на 19 копеек дешевле). При этом аналитики уверены, что это далеко не предел: уже на следующей неделе российская валюта может обновить четырехлетние минимумы.

Ситуация в России

Количество зарегистрированных безработных россиян с начала пандемии выросло до 4,8 млн человек, заявил глава Минтруда РФ Антон Котяков. Однако в официальном документе Минтруда указаны другие данные, согласно которым безработица в России составила 3,62 млн человек. В Минтруда URA.RU разницу объяснили тем, что в отчете ведомства указано число россиян, зарегистрированных в службах занятости, тогда как министр говорил об общем числе безработных по данным Росстата.

Минфин России решил продлить программу льготной ипотеки до 1 июля 2021 года. Проект постановления министерство направило в правительство РФ. Ожидается, что продление программы позволит выдать еще 354 тысячи кредитов на 1,1 триллиона рублей. Однако, по мнению ведущего финансового аналитика BankoDrom.ru Вячеслава Путиловского, из-за этого в России повысится стоимость новостроек.

С начала 2021 года в России увеличатся пособия. Это связано с ростом минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 392 рублей. Кроме того, в ФАС заявили, что плата населения за коммунальные услуги в 2021—2023 годах не должна превысить уровень годовой инфляции.

Сделка по продаже российскому поисковику «Яндекс» компании TCS Group, которой принадлежит «Тинькофф Банк», не состоится. Стороны не договорились об условиях соглашения.

Что происходит в мире

Россия возобновила авиасообщение с Сербией и Кубой. Также для российских туристов сейчас доступны Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы, Египет, Танзания, Белоруссия, Великобритания, Швейцария, Южная Корея, Казахстан и Киргизия.Швейцария ввела новые санкции против России. Как указано на сайте на сайте Государственного секретариата экономики Швейцарии, эти ограничения связаны с ситуацией на Украине. Санкции коснулись четырех компаний, причастных к строительству Крымского моста. Также введены ограничения против замдиректора компании «Стройгазмонтаж» Леонида Рыженькина и генерального директора АО ТК «Гранд сервис экспресс» Александра Ганова.

Мнения экспертов

Экономист Василий Колташов заявил, что в этом году произошло уже две девальвации рубля. По его словам, первая девальвация рубля произошла весной 2020 года и была связана с падением мировых цен на нефть и других сырьевых товаров. Тогда, как отметил Колташов, это было логично. Вторая же произошла в условиях ослабления американской валюты из-за беспрецедентной эмиссии доллара.