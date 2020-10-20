Комиссия Совета безопасности РФ по созданию системы защиты от новых инфекций не будет подменять деятельность других структур. Об этом заявил возглавляющий комиссию зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев на первом заседании.
«Комиссия ни в коей мере не планирует подменять деятельность других структур типа оперативного штаба правительства России или рабочую группу Госсовета. Наша задача другая», — цитирует РИА «Новости» Медведева. Также он отметил, что необходим системный мониторинг распространения новых инфекций. «Нам нужно создать такую систему, которая позволит нам быстро, по определенному алгоритму, и в то же время эффективно защищаться от новых угроз», — заявил Медведев.
Ранее по указу президента РФ Владимира Путина в стране появилась комиссия по созданию национальной системы защиты от новых инфекций. В Кремле подчеркнули, что формирование комиссии было необходимо, так как угроза инфекций носит системный характер. Комиссия призвана оценивать угрозы, связанные с распространением инфекционных заболеваний, изучать механизмы их возникновения, проводить оценку состояния коллективного иммунитета россиян, уточняет «Национальная служба новостей».
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