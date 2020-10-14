В Кремле объяснили назначение Медведева в комиссию по инфекциям

Президент России Владимир Путин назначил зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева главой комиссии по защите от новых инфекций, так как тот обладает необходимыми координирующими функциями, сообщил URA.RU во время общения с прессой представитель Кремля Дмитрий Песков. Он добавил, что формирование комиссии было необходимо, так как угроза инфекций носит системный характер.
«Комиссия межведомственная, и на своей позиции именно Медведев может обеспечить координацию разных ведомств по предотвращению угрозы новых инфекций», — ответил на вопрос URA.RU Дмитрий Песков.
12 октября президент Путин издал указ об образовании межведомственной комиссии Совета Безопасности РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций. Ее руководителем назначен зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, в состав также вошли помощники главы государства, федеральные министры и руководители различных ведомств.
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