Кремль отказался вмешиваться в конфликт Кадырова и Жириновского

Кремль дистанцировался от конфликта Кадырова и Жириновского Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать спор между главой Чечни Рамзаном Кадыровым и лидером партии ЛДПР Владимиром Жириновским из-за позиции президента Франции Эммануэля Макрона.

«Нами было сказано все, что нужно по этому вопросу», — сказал Песков на пресс-конференции с журналистами. Он добавил, что Кремль не считает нужным продолжать эту дискуссию. Ранее Песков заявлял, что правительство России не принимает участия в теологических спорах вокруг позиции главы Чечни по поводу появления карикатур на пророка Мухаммеда во Франции.

На днях Кадыров резко раскритиковал действия Эммануэля Макрона из-за карикатур на пророка Мухаммеда, которые послужили причиной убийства французского учителя Самюэля Пати одним из его учеников. Глава Чеченской республики заявил, что если президент Франции оправдывает карикатуры, он подталкивает мусульман к терроризму.

С этой позицией не согласился Владимир Жириновский, который заявил, что главам регионов не стоит в это вмешиваться. В ответ на это Рамзан Кадыров попросил не вмешиваться в тему религии и борьбы с терроризмом. Также глава Чечни потребовал от лидера партии ЛДПР извинений.