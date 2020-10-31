Владимир Жириновский удивлен реакцией главы Чечни на его слова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский не собирается приносить извинения главе Чечни Рамзану Кадырову за высказывания на религиозную тему. Он отметил, что Россия является светским государством, а вопрос религии — это личное дело каждого, поэтому политик не собирается спрашивать разрешения, что и когда ему говорить.

Поводом для перепалки российских политиков стала реакция на убийство под Парижем учителя, который показывал детям карикатуры на пророка Мухаммеда. Кадыров, осудив этот теракт, заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон оправдывая карикатуры, подталкивает мусульман к терроризму.

Позже в интервью Жириновский отметил, что главы регионов «не должны кромментировать международную повестку». Эти слова вызвали возмущение у Кадырова, который заявил, что выступал не как политик, а как верующий человек. Он заявил что лидер ЛДПР «взял на себя смелость учить глав и губернаторов своей работе» и потребовал от Жириновского извинений.

Жириновский, выступая в эфире канала Владимира Соловьева на YouTube, заявил, что не вел с Кадыровым никаких личных разговоров, а всю ситуацию в целом считает недоразумением. «Я ничего не понял, я ни к кому ни с чем не обращался, меня спрашивали, почему там кто-то что-то сказал, я сказал, что тему религии трогать не надо, как и национальности. Кадырова вообще не упоминал… Почему он на себя это принимает не понятно», — заявил Жириновский.