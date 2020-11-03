Моргенштерн раскрыл Дудю детали скандала вокруг трека с Тимати

Юрий Дудь взял интервью у рэпера Моргенштерна Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Рэпер Алишер Моргенштерн и саунд-продюсер Слава Марлоу в интервью Юрию Дудю рассказали подробности скандала вокруг совместного трека с Тимати — El Problema. В него молодые музыканты вставили звук «испускания газов», за что им пришлось публично извиняться.

По их словам, «глупая шутка» задумывалась давно, еще во время подготовительной работы над песней. Главной задачей было изменить этот звук до неузнаваемости и превратить его в ноту, чтобы на этапе монтажа его не вырезали. Тогда они не думали, что за это им придется просить прощения.

«Просто не все до сих пор понимают шутки. Можно так сказать. Сегодня вышла новость про то, что Тимати, оказывается, главный холостяк страны. Видимо, главному холостяку страны в бас *** (пускать газы) негоже», — сказал Моргенштерн. На уточняющий вопрос Дудя о том, кто именно заставил их извиняться на камеру (Тимати или нет), рэпер отвечать отказался: «Я не хочу это комментировать».

5 октября Моргенштерн и Слава Марлоу рассказали о главном секрете трека El Problema. Молодые люди добавили в бит композиции звук испускания газов рэпером. 7 октября в соцсетях появилась видеозапись, на которой музыканты извиняются на камеру перед Тимати.