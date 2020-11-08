Российские банки начнут обслуживать клиентов онлайн

Обслуживание клиентов банка онлайн требует пересмотра законодательства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Новые клиенты банков смогут открывать счета без посещения финансовых учреждений, а в перспективе получать еще больший спектр услуг онлайн. Для этого будет использоваться видео-конференц-связь.

«Национальный совет финансового рынка направил заявку в Банк России», — пишет РБК со слов председателя НСФР Андрея Емелина. Предварительно одобрение уже получено, на следующей неделе состоится обсуждение деталей. Если пилот будет признан удачным, потребуется изменение законодательства.

В пилотировании проекта примут участие 18 банков России: Сбербанк, Райффайзенбанк, Тинькофф Банк, Промсвязьбанк, «Открытие», Совкомбанк, QIWI, БКС Банк, Делобанк и другие. На начальном этапе они будут использовать видеосвязь для открытия счетов людям с ограниченными возможностями, а также счетов для получения зарплат и социальных выплат.

Председатель НСФР уточняет, что в перспективе возможности видеосвязи будет расширяться. Затем технологию можно будет использовать для открытия счетов для оплаты услуг ЖКХ, связи, для проверки клиентов (физических и юридических лиц) при заключении договоров обслуживания, для проверки личности клиентов в процессе принятия решения по кредитным заявкам, а также для проверки пользователей краудфандинговых платформ, марткеплейсов и т. д.

При этом клиенты банка выражают низкое доверие к банковской системе и ожидают худшего из возможных варианта развития событий. Из-за этого объем наличных на руках у россиян вырос по итогам 10 месяцев 2020 года почти на треть — до 12 с лишним триллионов рублей, пишет «Известия». При этом подобная ситуация характерна не только для России. Объем наличной денежной массы растет в США, Канаде, Италии, Испании, Германии, Франции, Австралии и Бразилии, сообщил « Федеральному агентству новостей » руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.