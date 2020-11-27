Стала известна реальная себестоимость iPhone 12 и iPhone 12 Pro

Себестоимость iPhone 12 не превышает 30 тысяч рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Стоимость всех внутренних деталей нового iPhone 12 — 373 доллара (около 28 тысяч рублей). При этом iPhone 12 Pro — всего 406 долларов (около 30 тысяч рублей). К такому выводу пришли японские аналитики, разобравшие гаджет.

«Стоимость высококачественного iPhone 12 Pro составляет 406 долларов. CMOS-датчики изображения, используемые в трех объективах камеры iPhone 12 Pro, стоят от 5,40 до 7,40 долларов за штуку», — пишет издание Nikkei.

Кроме того, разбор последней модели iPhone 12 показал, что доля компонентов, произведенных в Южной Корее — 26,8% от стоимости телефона, сообщает Ридус. Это намного выше, чем деталей производства США, и гораздо больше, чем у прошлогодних моделей.

Однако пользователи заметили, что iPhone 12 быстро разряжается и не сильно отличается от своих предшественников по характеристикам. Кроме того, разработчики в компании Apple признали, что смартфон iPhone 12 может нарушить работу слуховых аппаратов.