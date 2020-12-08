Сколько алкоголя можно выпить привитым от коронавируса

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Открытие выставки Blackout. Избранные гравюры в «чёрной манере» в арт-галерее Ельцин Центра. Екатеринбург, картина, шампанское, музей, игристое, бокал, вино
Бокал шампанского не навредит тому, кто поставил прививку от COVID Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Бокал шампанского на Новый год не навредит вакцинированным от COVID, однако злоупотреблять алкоголем после прививки не стоит. С таким заявлением выступил глава центра Гамалеи, разработавшего вакцину от коронавируса «Спутник V», Александр Гинцбург.

«Напиваться не надо, спирт вредно влияет на функционирование иммунной системы. Но один стакан шампанского никому никогда не вредил», — цитирует Гинцбурга Life.

«Спутник V» стала первой в мире вакциной от COVID. Позднее в России заявили о разработке вакцины от коронавируса в виде йогурта, а ученый из Института экспериментальной медицины Александр Суворов отметил, что такая форма вакцины вызвала образование антител у лабораторных животных.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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