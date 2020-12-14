В США впервые обнаружили коронавирус в дикой природе

Коронавирус впервые обнаружили у норки, живущей в дикой природе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В США у первого животного, обитающего в дикой природе, нашли коронавирус. Им оказалась норка. Об этом говорится в сообщении американской службы инспекции здоровья животных и растений (APHIS) на сайте платформы ProMED-mail.

«Насколько нам известно, это первое находящееся на свободном выгуле дикое животное с подтвержденным SARS-CoV-2», — сообщили в инспекции. Отмечается, что в настоящее время нет доказательств того, что коронавирус циркулирует или был установлен в диких популяциях, окружающих инфицированные норковые фермы. Результаты анализов у других особей дали отрицательный результат.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что нет доказательств того, что в Европе животные были источником заражения людей инфекцией, передает «Национальная служба новостей». Коронавирус уже подтверждался у норок, живущих на фермах в разных странах. Правительство Дании даже поручило уничтожить всех этих животных на зверофермах, так как у них выявили мутацию коронавируса, которая ослабляет образование антител у человека, пишет агентство Nation News. Вирусом могут заразиться не только норки, но и кошки и даже снежные барсы, сообщает телеканал 360.