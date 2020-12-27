Раскрыта стоимость наследства певицы Легкоступовой

Адвокат рассказал о наследстве Легкоступовой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Общая стоимость активов заслуженной артистки РФ Валентины Легкоступовой, скончавшейся летом, составляет около 10 млн рублей. Об этом заявил адвокат семьи певицы Сергей Жорин.

«Мы примерно посчитали сколько же на самом деле составляет примерная стоимость наследственной массы. К сожалению, это никакие не 100 млн рублей, а где-то от 8 до 10 млн рублей», — цитирует адвоката ТАСС.

По словам Жорина, наследство состоит из квартиры в московском районе Текстильщики стоимостью не более 10 млн рублей и загородного дома, который стоит не более 4 млн рублей. Но за вычетом кредитных обязательств певицы остается до 10 млн рублей.

Певица Валентина Легкоступова умерла 14 августа в возрасте 54 лет. До сих пор неизвестна точная причина ее смерти. По одной из версий, ее мог избить муж Юрий Фирсов, так как в больницу ее доставили с многочисленными травмами. Однако Фирсов заявляет, что она упала в ванной. Адвокат Жорин опроверг эту версию, ссылаясь на результаты экспертизы. Дочь артистки Анетта Бриль раскрыла, что Легкоступова умерла из-за закрытой черепно-мозговой травмы и ушиба головного мозга, пишет « Федеральное агентство новостей ». Также есть версия, что Легкоступову могли убить. При осмотре ее квартиры правоохранители обнаружили окровавленные вещи. Также недавно супруг артистки заявил права на ее имущество, денежные средства и интеллектуальную собственность, а также авторские права на ее произведения, объясняя это тем, что принял решение начать сольную карьеру и исполнять ее песни.