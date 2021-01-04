Соцсети высмеяли индексацию выплат работающим пенсионерам. «Инфляция все сожрет»

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Виды города. Смог. Старые гаражи. Курган, старость, пенсия, бабушки в платках
Пользователи опасаются, что индексацию пенсии могут отсрочить Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Пенсионная реформа в России

Пользователи соцсетей неоднозначно отнеслись к поручению президента России Владимира Путина заняться вопросом индексации пенсий работающим пенсионерам. Свое мнение они активно выразили в своих twitter-аккаунтах.

Ранее глава государства дал поручение кабмину предоставить предложения по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам до 1 февраля. Такое поручение он дал после того, как председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что приостановление индексации пенсий — это нарушение Конституции.

С ним также согласны и пользователи соцсетей. Они указали на то, что индексация выплат любым пенсионерам прописана в Конституции РФ
Фото: соцсети
Они призвали проиндексировать пенсию за все годы
Фото: соцсети
Кто-то начал опасаться, что индексация не коснется неработающих пенсионеров
Фото: соцсети
В соцсетях гадают, насколько вырастут пенсии после индексации
Фото: соцсети
Некоторые уверены, что индексацию «съест» инфляция или налоги
Фото: соцсети
Одни полагают, что принятие данного решения вовсе могут отсрочить
Фото: соцсети
Молодые пользователи считают, что пенсионерам вообще не надо работать
Фото: соцсети

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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