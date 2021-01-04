Пользователи соцсетей неоднозначно отнеслись к поручению президента России Владимира Путина заняться вопросом индексации пенсий работающим пенсионерам. Свое мнение они активно выразили в своих twitter-аккаунтах.
Ранее глава государства дал поручение кабмину предоставить предложения по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам до 1 февраля. Такое поручение он дал после того, как председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков заявил, что приостановление индексации пенсий — это нарушение Конституции.
С ним также согласны и пользователи соцсетей. Они указали на то, что индексация выплат любым пенсионерам прописана в Конституции РФ
Фото: соцсети
Они призвали проиндексировать пенсию за все годы
Фото: соцсети
Кто-то начал опасаться, что индексация не коснется неработающих пенсионеров
Фото: соцсети
В соцсетях гадают, насколько вырастут пенсии после индексации
Фото: соцсети
Некоторые уверены, что индексацию «съест» инфляция или налоги
Фото: соцсети
Одни полагают, что принятие данного решения вовсе могут отсрочить
Фото: соцсети
Молодые пользователи считают, что пенсионерам вообще не надо работать