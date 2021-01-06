Звания украинских военных перевели на стандарты НАТО

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Украинским военнослужащим присвоят новые ранги по образцу НАТО Фото: miliman/pickupimage.com

Украинские вооруженные силы перешли на военные ранги НАТО. Соответствующее распоряжение подписал министр обороны страны Андрей Таран.

«Приказом Министра обороны Украины внедряется Перечень кодов военных рангов НАТО по стандарту НАТО STANAG 2116», — сообщили в пресс-службе ведомства. Таким образом, все звания украинских военнослужащих будут соответствовать военным рангам вооруженных сил государств-членов альянса.

Таран объяснил данное решение. По его словам, это связано с желанием уйти от званий советского образца.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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