Дочь Федосеевой-Шукшиной раскрыла правду о ее состоянии после экстренной госпитализации

Дочь Федосеевой-Шукшиной: раздули экстренную госпитализацию на пустом месте
© Служба новостей «URA.RU»
Лидия Федосеева-Шукшина чувствует себя хорошо
Лидия Федосеева-Шукшина чувствует себя хорошо Фото:

Дочь актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной отрицает, что маму экстренно госпитализирована в одну из московских клиник из-за жалоб на сердце. Ольга Шукшина в беседе с URA.RU пояснила, что с актрисой все в порядке, она проходит плановую проверку здоровья.

«Все в порядке, просто исказили информацию, никакой экстренной госпитализации не было, все по плану. Своими ножками пришли в больницу сделали более тщательной обследование. А сейчас я как раз только от мамы вышла», — говорит Шукшина.

Ольга Шукшина рассказала, что у мамы отдельная платная палата, где ей уделяется внимание, а также очень вкусно кормят. «Она говорит, что так не кормят даже в Кремлевской поликлинике. Очень довольна, говорит, что хочет даже подольше остаться», — пояснила дочь Лидии Николаевны.

87-летняя Лидия Федосеева-Шукшина в силу возраста часто сталкивается с проблемами со здоровьем. Ранее она рассказала, что уже готовится к собственной кончине, на которую отложила 900 тысяч рублей.

