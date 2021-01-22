СМИ: Сбербанк заинтересовался покупкой прав на фильмы Disney

Сбербанк может приобрести эксклюзивные права на библиотеку Walt Disney для собственного онлайн-кинотеатра Okko. Об интересе финансовой организации заявляют источники на медиарынке.
«Сбербанк интересовался покупкой эксклюзивных прав на библиотеку Walt Disney для своего онлайн-кинотеатра Okko», — сообщает РБК. По информации агентства, сумма сделки начиналась от 100 миллионов долларов. Однако осуществлению покупки помешал новый думский законопроект, предусматривающий ограничение в 20% доли иностранцев в структурах российских онлайн-кинотеатров.
Если законопроект будет принят, то, по информации РБК, доля Сбербанка в Okko должна будет снизиться до 20%, так как 43,5% финансовой организации принадлежит нерезидентам. Еще одним вариантом решения проблемы агентство называет получение соответствующего разрешения специальной правительственной комиссии. По информации издания, в Сбербанке отказались комментировать тему.
Ранее онлайн-кинотеатр Okko уже становился обладателем эксклюзивных прав. Так весной 2019 года был заключен контракт с Английской Премьер-лигой на показ футбольных матчей.
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