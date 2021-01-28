Власти РФ оценили идею ввести ковид-паспорт в России

Вице-премьер РФ считает, что кроме сертификатов о вакцинации ничего вводить не нужно Фото: Алексей Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вводить в российских регионах какие-либо дополнительные документы для вакцинированных от коронавируса недопустимо. Такое мнение выразила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании российского президента Владимира Путина с членами правительства.

«Введение дополнительных паспортов или каких-то иных документов, как мы видим, вызывает раздражение граждан, и граждане в этом случае формулируют вакцинацию как принудительный процесс. Это на сегодняшний день недопустимо», — заявила Голикова в ходе заседания, которое транслировалось на телеканале «Россия 24». Она считает, что необходимый максимум — это сертификат о вакцинации.

Также Голикова рассказала, сколько вакцин от коронавируса уже произведено в стране. «Всего сегодня нарастающим итогом произведено 8,2 млн доз. Для вакцинации граждан направлено в медицинские организации почти 2,7 млн доз», — пояснила вице-премьер на совещании.

Ранее введение ковидных паспорт оценили и другие представители власти. Так, глава Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко тоже считает, что они не нужны. Однако глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов убежден в их необходимости, пишет « Царьград ». При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что эту тему уже прорабатывают, сообщает «Пятый канал». Большинство россиян выступают против этого документа, уточняют «Невские новости».