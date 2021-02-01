Подорожание коснется мебели и товаров для дома, уверены аналитики
Аналитики ждут роста цен на мебель, бытовую технику, обувь и товары для дома в России. Эксперты связывают это с подорожанием морских перевозок.
Россияне в соцсетях отреагировали с юмором. Пользователи пишут, что подорожанием всего и вся их уже сложно удивить или испугать.
Россияне сообщают, что в вопросах повышения цен все давно стали экспертами
Ценам удается удивлять граждан непредсказуемостью
Кто-то предлагает простое решение проблемы…
…и новый экономический курс для страны
Оппозиционная часть граждан винит во всем действующую власть
Россияне отмечают, что зависимы от импортных товаров
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