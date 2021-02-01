В соцсетях смеются над скорым повышением цен на товары. «Нужен рывок в толчок!»

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Подорожание коснется мебели и товаров для дома, уверены аналитики Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Аналитики ждут роста цен на мебель, бытовую технику, обувь и товары для дома в России. Эксперты связывают это с подорожанием морских перевозок.

Россияне в соцсетях отреагировали с юмором. Пользователи пишут, что подорожанием всего и вся их уже сложно удивить или испугать.

Россияне сообщают, что в вопросах повышения цен все давно стали экспертами
Скриншот: соцсети
Ценам удается удивлять граждан непредсказуемостью
Скриншот: соцсети
Кто-то предлагает простое решение проблемы…
Скриншот: соцсети
…и новый экономический курс для страны
Скриншот: соцсети
Оппозиционная часть граждан винит во всем действующую власть
Скриншот: соцсети
Россияне отмечают, что зависимы от импортных товаров
Скриншот: соцсети

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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