Российской вор в законе стал криминальным королем в другой стране

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Российский вор в законе продолжает управлять криминальным миром Латвии Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Противостояние воров в законе

Российский вор в законе Вячеслав Шестаков по кличке Слива, который был членом люберецкой группировки, приобрел недвижимость в центре Риги. Оттуда он продолжает управлять криминальным миром Латвии.

«Как сообщает источник в Службе государственной безопасности, он продолжает управлять криминальным миром Латвии», — пишет Kompromat.lv. По данным портала, люди с криминальным прошлым официально не имеют возможности получить вид на жительство в Латвии. Как правило, от соискателя требуется справка об отсутствии судимостей. Однако для осужденного за убийство Вячеслава Шестакова было сделано исключение. Отмечается, что Слива также приобрел недвижимость в Вене и Мюнхене.

Ранее сообщалось, что в связи с антиворовской статьей в УК РФ, которая будет широко использоваться силовиками против криминальных структур, российские авторитеты будут уезжать в Турцию и Грецию. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил конфликтолог, автор книги «Исповедь русского гангстера» Михаил Орский.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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