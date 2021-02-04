Российской вор в законе стал криминальным королем в другой стране

Российский вор в законе Вячеслав Шестаков по кличке Слива, который был членом люберецкой группировки, приобрел недвижимость в центре Риги. Оттуда он продолжает управлять криминальным миром Латвии.
«Как сообщает источник в Службе государственной безопасности, он продолжает управлять криминальным миром Латвии», — пишет Kompromat.lv. По данным портала, люди с криминальным прошлым официально не имеют возможности получить вид на жительство в Латвии. Как правило, от соискателя требуется справка об отсутствии судимостей. Однако для осужденного за убийство Вячеслава Шестакова было сделано исключение. Отмечается, что Слива также приобрел недвижимость в Вене и Мюнхене.
Ранее сообщалось, что в связи с антиворовской статьей в УК РФ, которая будет широко использоваться силовиками против криминальных структур, российские авторитеты будут уезжать в Турцию и Грецию. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил конфликтолог, автор книги «Исповедь русского гангстера» Михаил Орский.
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