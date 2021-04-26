26 апреля 2021

Врач назвал признаки повышенния холестерина

© Служба новостей «URA.RU»
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Повышенный холестерина в крови приводит к атеросклерозу и инфаркту Фото:

Слабость, боль в груди и желтоватые пятна под кожей век является одними из главных признаков повышение холестерина в крови. Об этом заявил врач-терапевт Георгий Сапего.

«Обычно повышенный холестерин проявляется только тогда, когда артерии уже серьезно пострадали от атеросклероза. Симптомами могут быть острая боль в груди, в ногах, одышка, внезапная слабость, нарушение речи или равновесия. Это признаки нарушения кровотока в артериях головного мозга, сердца или ног», — сказал врач в интервью радио Sputnik.

Также среди признаков повышенного холестерина Сапего выделяет ксантелазму — жироподобные желтоватые пятна под кожей век, которые похожи на потеки грима. Чаще это можно заметить у людей в возрасте. Врач-терапевт предупредил, что повышенный холестерин провоцирует развитие атеросклероза, который портит артерии в головном мозге, сердце, кишечнике или в ногах.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников объяснял, что на основе холестерина формируются многие гормоны. А повышенный уровень холестерина считается одним из факторов развития инфаркта.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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