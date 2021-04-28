Риэлторы рассказали, в каких городах России самое доступное жилье

Самые доступные для покупателей квартиры в новостройках продаются в Челябинске. Как подсчитали риэлторы, там купить однокомнатную квартиру можно за 48,7 средних по городу зарплат.
Составители рейтинга (компания «Этажи») сравнили среднюю стоимость однокомнатной квартиры по городу со средней же заработной платой. «В числе городов с самым доступным первичным жильем оказались Челябинск (приобрести квартиры там можно на 48,7 зарплаты)», — пишут «Известия». На втором месте оказался Краснодар, на третьем — Сургут.
Ханты-Мансийск занял четвертое место, Екатеринбург — восьмое, Пермь — девятое. Согласно расчетам специалистов из компании «Бест-Новострой», Екатеринбург (72,7 зарплат) должен уступить место Тюмени (72 зарплаты).
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