04 мая 2021

Глава Госдепа США призвал оказывать давление на Россию

© Служба новостей «URA.RU»
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В США намерены заставить Россию соблюдать международные обязательства Фото:

На Россию необходимо оказывать давление, чтобы она выполняла свои международные обязательства. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

«Нам нужно работать вместе, чтобы обращать внимание на поведение России, привлекать Россию к ответственности за ее действия», — написал глава американского Госдепартамента в Twitter. Он также отметил, что нужно продолжать оказывать давление на Москву, чтобы заставить российские власти соблюдать международные обязательства.

Его поддержал глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, обратив внимание на ситуацию в Донбассе. «РФ должна выполнять свои обязательства в рамках минских соглашений и добросовестно работать над прекращением конфликта на востоке Украины», — заявил Прайс.

Ранее в эфире американского телеканала NB госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россию ждут последствия со стороны США, если она продолжит действовать «агрессивно» в отношении Украины. Он также выразил обеспокоенность действиями России. Госсекретарь уточнил, что США помогают Украине тем, что оказывают давление и вводят санкции против России из-за ситуации в Крыму и Донбассе. По мнению первого замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина, США провоцируют обострение отношений с Россией в связи с ситуацией на Донбассе, однако пределы нагнетания напряженности пока неизвестны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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