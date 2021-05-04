Глава Госдепа США призвал оказывать давление на Россию

На Россию необходимо оказывать давление, чтобы она выполняла свои международные обязательства. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.
«Нам нужно работать вместе, чтобы обращать внимание на поведение России, привлекать Россию к ответственности за ее действия», — написал глава американского Госдепартамента в Twitter. Он также отметил, что нужно продолжать оказывать давление на Москву, чтобы заставить российские власти соблюдать международные обязательства.
Его поддержал глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс, обратив внимание на ситуацию в Донбассе. «РФ должна выполнять свои обязательства в рамках минских соглашений и добросовестно работать над прекращением конфликта на востоке Украины», — заявил Прайс.
Ранее в эфире американского телеканала NB госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россию ждут последствия со стороны США, если она продолжит действовать «агрессивно» в отношении Украины. Он также выразил обеспокоенность действиями России. Госсекретарь уточнил, что США помогают Украине тем, что оказывают давление и вводят санкции против России из-за ситуации в Крыму и Донбассе. По мнению первого замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина, США провоцируют обострение отношений с Россией в связи с ситуацией на Донбассе, однако пределы нагнетания напряженности пока неизвестны.
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