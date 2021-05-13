13 мая 2021

Новый вид мошенничества придумали в России

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Мошенники предлагают россиянам стать инвестором проекта известных брендов Фото:

Интернет-злоумышленники стали выманивать персональные данные россиян на фишинговых сайтах, обещая доходы от инвестиций в крупные проекты популярных компаний. Об этом сообщили в организации по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.Zone.

Мошенники создали сайты, на которых жертвам предлагают участвовать в инвестиционных проектах популярных российских и зарубежных компаний. Как правило, это одна страница с ярким заголовком, описанием преимуществ фальшивого проекта, ссылкой на видео на YouTube, а также формой сбора личных данных. «Мы полагаем, что данные собираются для последующего использования в рамках социальной инженерии, когда людей обзванивают мошенники», — сообщили эксперты Bi.Zone в РИА «Новости».

В Банке России подчеркнули, что подобная схема — типичный пример фишинга, когда злоумышленник входит в доверие к жертве, чтобы потом получить данные и завладеть денежными средствами. Чтобы не стать жертвой мошенника, регулятор рекомендует не сообщать незнакомым людям какие-либо данные о своих банковских картах и счетах, коды из sms-сообщений, секретные слова.

Сейчас в МВД России разрабатывают мобильное приложение «Антимошенник», пишет RT. Сервис будет предупреждать граждан о звонках мошенников.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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