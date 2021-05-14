Суд принял решение по делу сына бывшего российского губернатора

Сына бывшего главы Самарской области и республики Мордовия Николая Меркушина — экс-зампреда правительства Мордовии Алексея Меркушина арестовали на два месяца. Об этом сообщают в республиканском Следственном комитете.
«Бывший заместитель председателя правительства Республики Мордовия заключен под стражу на два месяца по обвинению в даче взятки», — сообщил ТАСС собеседник ведомства. Его задержали 13 мая в аэропорту Шереметьево при попытке вылететь в Минск.
Меркушина-младшего подозревают в даче взятки начальнику отделения ЦБ по Мордовии Александру Тренькину. Дело против Тренькина по статье «Получение взятки» начали расследовать в январе 2021 года. Взяткодателями были бывший министр строительства Самарской области Алексей Гришин и экс-председатель совета директоров банка Вячеслав Брыков. Они признали свою вину и сообщили, что организатором преступления был сын Меркушина Алексей. Его отец в это время являлся губернатором региона.
Подписывайтесь на URA.RU в