Суд принял решение по делу сына бывшего российского губернатора

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Судебное заседание по продлению меры пресечения для бывшего замгубернатора Пугина Сергея. Курган, уголовное дело, судебное заседание, судья, герб россии, суд, флаг россии, кресло судьи
Суд решил отправить его в СИЗО на два месяца Фото:

Сына бывшего главы Самарской области и республики Мордовия Николая Меркушина — экс-зампреда правительства Мордовии Алексея Меркушина арестовали на два месяца. Об этом сообщают в республиканском Следственном комитете.

«Бывший заместитель председателя правительства Республики Мордовия заключен под стражу на два месяца по обвинению в даче взятки», — сообщил ТАСС собеседник ведомства. Его задержали 13 мая в аэропорту Шереметьево при попытке вылететь в Минск.

Меркушина-младшего подозревают в даче взятки начальнику отделения ЦБ по Мордовии Александру Тренькину. Дело против Тренькина по статье «Получение взятки» начали расследовать в январе 2021 года. Взяткодателями были бывший министр строительства Самарской области Алексей Гришин и экс-председатель совета директоров банка Вячеслав Брыков. Они признали свою вину и сообщили, что организатором преступления был сын Меркушина Алексей. Его отец в это время являлся губернатором региона.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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