Тишковец: погода в Москве побьет 70-летний рекорд

В Москве 17 мая ожидается до 30 градусов тепла. Такой высокой температуры воздуха в российской столице не наблюдалось 72 года. Об этом сообщил метеоролог и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Москвичей ждет погожий денек с температурным фоном на 10 градусов выше климатической нормы. Такого тепла не было с 1948 года! В городе в течение дня воздух прогреется от +28 до +30 градусов, в Подмосковье ожидается от +25 до +30», — рассказал он на своей странице в Instagram.
Из-за нетипичной погоды для этого региона уже объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба, говорится на сайте Гидрометцентра России, уточняет RT. Руководитель центра Роман Вильфанд предупредил жителей некоторых регионов России об активном солнце — восьмизначном индексе ультрафиолетового излучения, который грозит высоким риском вреда для кожи и глаз, приводят его слова Nation News.
В конце марта Тишковец предсказывал, что лето в России будет «персиковым» или «оранжевым». Это значит, что летний период в центральной части России будет на один-два градуса выше климатической нормы. Метеоролог подчеркнул, что погода будет идеальной для планирования отпуска в центральной части России. Кроме того, по его словам, подобная погода плодотворно скажется на урожае.
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