Зоолог из Екатеринбурга нашел в Курганской области летучих белок. Фото

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Белка. Челябинск, белка, дикое животное, природа, животный мир
В Курганской области нашли новые места обитания летяг Фото:

Кандидат биологических наук, зоолог из Екатеринбурга Виталий Поляков нашел в Курганской области новые места обитания редкого таежного зверька — обыкновенной летяги. Они обнаружены в Шатровском районе. Об этом пишет правительство Курганской области на своем сайте.

«В 2012 году обыкновенная летяга была обнаружена в Курганской области и внесена во второе издание Красной книги региона. Однако в дальнейшем её присутствие не подтвердилось. Целенаправленные поиски летяги в 2021 году возобновил зоолог из Екатеринбурга, кандидат биологических наук Виталий Поляков. Зверьков нашли между деревнями Бединка и Цепошникова Шатровского района (на границе Свердловской области)», — говорится в релизе.

Летяга обыкновенная — зверек, похожий на белку. Он ведет ночной образ жизни. Летяга благодаря перепонкам между передними и задними лапами способна пролетать расстояние до нескольких десятков метров.

Белки-летяги обнаружены в Шатровском районе Курганской области

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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