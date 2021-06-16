В Курганской области нашли новые места обитания летяг Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Кандидат биологических наук, зоолог из Екатеринбурга Виталий Поляков нашел в Курганской области новые места обитания редкого таежного зверька — обыкновенной летяги. Они обнаружены в Шатровском районе. Об этом пишет правительство Курганской области на своем сайте.

«В 2012 году обыкновенная летяга была обнаружена в Курганской области и внесена во второе издание Красной книги региона. Однако в дальнейшем её присутствие не подтвердилось. Целенаправленные поиски летяги в 2021 году возобновил зоолог из Екатеринбурга, кандидат биологических наук Виталий Поляков. Зверьков нашли между деревнями Бединка и Цепошникова Шатровского района (на границе Свердловской области)», — говорится в релизе.

Летяга обыкновенная — зверек, похожий на белку. Он ведет ночной образ жизни. Летяга благодаря перепонкам между передними и задними лапами способна пролетать расстояние до нескольких десятков метров.

Белки-летяги обнаружены в Шатровском районе Курганской области Фото с сайта правительства Курганской области