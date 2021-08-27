Экс-глава штаба Навального призвал портить бюллетени на выборах

В штабе Навального призвали самим вписывать фамилии кандидатов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

На выборах в Госдуму нужно помогать оппозиционным кандидатам и вписывать в бюллетень фамилии тех, кого нет в списке. Об этом заявил экс-глава штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге (организации признаны экстремистскими, иноагентами и запрещены на территории России) Денис Михайлов.

«Протест нужен везде и всегда, особенно в тех условиях, в которых мы живем сегодня. Поэтому идите наблюдать на эти выборы, помогайте оппозиционным кандидатам, которых вы знаете, а если их нет, впишите фамилию ручкой в бюллетень», — написал Денис Михайлов в своем telegram-канале.

Михайлов также высказался о сливе базы данных «Умного голосования» — предвыборного проекта Фонда борьбы с коррупцией (признан в России иностранным агентом и экстремистской организацией, ликвидирован по решению суда). Он заявил о некомпетентности в плане IT состава команды штабов Навального и их руководителя Леонида Волкова. В июле данные порядка 200 тысяч сторонников «Умного голосования» слили в интернет, напоминает «Федеральное агентство новостей».

«И случилось такая ситуация именно тогда, когда Навальный потерял свободу, а нити управления командой перешли Волкову, который не совсем полностью, как я думаю, отдает себе отчет в том, что сейчас происходит в РФ», — считает Михайлов.

Ранее Михайлов пошутил 1 апреля над руководителем штабов Навального Леонидом Волковым. Он заявил, что Волков оплатит 7,5-миллионный штраф за организацию незаконной акции в 2018 году. Позже Михайлов рассказал URA.RU, что это была шутка.