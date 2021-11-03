В России изменят схему получения ИНН

Теперь встать на учет в налоговой службе можно онлайн Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Поправки в Налоговый кодекс позволят подать заявление о поставке на учет в налоговой службе через единый портал государственных и муниципальных услуг. Новые поправки будут приниматься правительством РФ в эту среду, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Любой гражданин сможет не только подать заявление о постановке на учет в налоговом органе, но и получить в электронном виде уведомление о присвоении ИНН. Сегодня примем соответствующие поправки в Налоговый кодекс», — цитирует Мишустина РИА «Новости».

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