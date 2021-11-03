В России изменят схему получения ИНН

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Федеральная налоговая служба. Нижневартовск, налоги, фнс, федеральная налоговая служба, налоговая, герб россии
Теперь встать на учет в налоговой службе можно онлайн Фото:

Поправки в Налоговый кодекс позволят подать заявление о поставке на учет в налоговой службе через единый портал государственных и муниципальных услуг. Новые поправки будут приниматься правительством РФ в эту среду, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Любой гражданин сможет не только подать заявление о постановке на учет в налоговом органе, но и получить в электронном виде уведомление о присвоении ИНН. Сегодня примем соответствующие поправки в Налоговый кодекс», — цитирует Мишустина РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Росстат будет тщательнее следить за доходами россиян. При рассмотрении платных услуг будут учитываться новые источники информации.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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