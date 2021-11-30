В Минздраве заявили о тяжелых последствиях COVID для беременных

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Владимир Жириновский, юбилей 75 лет. Москва, мурашко михаил
В последнее время беременные все чаще поступают в реанимации с COVID-19, сообщил Михаил Мурашко Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В нынешнюю волну коронавируса у беременных женщин болезнь протекает особенно тяжело. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

«Отдельно рассматривается вопрос вакцинации беременных женщин. Поскольку в последнюю волну ковид-инфекция у беременных женщин протекает особенно тяжело. Мы видим, в том числе, и поступления в реанимацию, оказываем помощь и в рамках санитарной авиации, выезда специалистов и сопровождения персонально каждой беременной», — передает слова Мурашко телеканал «Россия 24».

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе беременным будут давать по 5 тысяч рублей за вакцинацию от COVID-19. Мурашко также заявлял, что охват вакцинации беременных в стране недостаточен, пишет RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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