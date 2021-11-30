В Минздраве заявили о тяжелых последствиях COVID для беременных

В последнее время беременные все чаще поступают в реанимации с COVID-19, сообщил Михаил Мурашко Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В нынешнюю волну коронавируса у беременных женщин болезнь протекает особенно тяжело. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на президиуме координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19.

«Отдельно рассматривается вопрос вакцинации беременных женщин. Поскольку в последнюю волну ковид-инфекция у беременных женщин протекает особенно тяжело. Мы видим, в том числе, и поступления в реанимацию, оказываем помощь и в рамках санитарной авиации, выезда специалистов и сопровождения персонально каждой беременной», — передает слова Мурашко телеканал «Россия 24».

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в регионе беременным будут давать по 5 тысяч рублей за вакцинацию от COVID-19. Мурашко также заявлял, что охват вакцинации беременных в стране недостаточен, пишет RT.