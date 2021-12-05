Соловьев отчитал Зюганова за «лжецов» и «отщепенцев» в КПРФ

Геннадий Зюганов предложил Владимиру Соловьеву возглавить контрольную комиссию КПРФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Телеведущий Владимир Соловьев отчитал лидера КПРФ Геннадия Зюганова за то, что он позволил проникнуть в ряды коммунистов «лжецам, клеветникам и откровенным агентам». По мнению журналиста, именно из-за таких людей «гнобят» партию.

«Не вас, а тех отщепенцев, которые проникли в ваши ряды. Лжецов, клеветников, откровенных агентов. Почему вы позволяете им устраивать за вашей спиной возню?» — заявил Владимир Соловьев Геннадию Зюганову в эфире youtube-канала «Соловьев Live».

Телеведущий напомнил лидеру коммунистов, что тот уже 30 лет «держит партию» и отлавливает тех, кто пытался устраивать перевороты внутри фракции. В ответ Зюганов предложил назначить Соловьева председателем контрольной комиссии — внутреннего органа КПРФ, который следит за работой ее представителей. «Я вам большую должность предложил. Вы там нас всех поснимаете», — отметил политик.

В последнее время КПРФ становилась участником ряда политических скандалов. В частности, партия отказалась признать итоги выборов в Госдуму РФ, состоявшиеся в сентябре 2021 года, и провела несколько митингов. Так, несогласованная акция протеста прошла в Москве — ее участники не согласились с результатами дистанционного электронного голосования. При этом Зюганов на встрече президента РФ Владимира Путина с лидерами парламентских партий не стал заявлять, что не признает результаты выборов.

После КПРФ выступила против повсеместного введения QR-кодов для борьбы с пандемией коронавируса. Зюганов заявил, что его фракция готовит иск в Конституционный суд РФ. По его словам, новый законопроект нарушает шесть статей главного закона РФ. Позднее главные врачи ковидных больниц России предложили Зюганову и ряду других противников вакцинации прийти на экскурсию в «красную зону».