В Греции от рака скончался абхазский вор в законе

Причиной смерти криминального авторитета стало заболевание ракомФото: CC BY 2.0, Theo Paul, Flickr
Абхазский вор в законе Чиро Шония, известный в криминальных кругах как Чиро Гальский, скончался в Греции в новогоднюю ночь. Причиной смерти стало заболевание раком.
«В новогоднюю ночь в Греции скончался 56-летний вор „в законе“ Чиро Шония. По словам источника, причиной смерти криминального генерала стало онкологическое заболевание», — сообщает ИА «Прайм Крайм».
Чиро Шония родился в Гали (Абхазия) 25 мая 1965 года. 10 раз был осужден за хулиганство, незаконное приобретение и хранение наркотиков, бродяжничество и кражи. В марте 1992 года получил статус вора в законе.
Абхазский вор в законе Чиро Шония, известный в криминальных кругах как Чиро Гальский, скончался в Греции в новогоднюю ночь. Причиной смерти стало заболевание раком. «В новогоднюю ночь в Греции скончался 56-летний вор „в законе“ Чиро Шония. По словам источника, причиной смерти криминального генерала стало онкологическое заболевание», — сообщает ИА «Прайм Крайм». Чиро Шония родился в Гали (Абхазия) 25 мая 1965 года. 10 раз был осужден за хулиганство, незаконное приобретение и хранение наркотиков, бродяжничество и кражи. В марте 1992 года получил статус вора в законе.