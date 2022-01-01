01 января 2022

В Греции от рака скончался абхазский вор в законе

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Татуировки на руках бывшего заключенного, заключенные, зек, вор в законе, криминал
Причиной смерти криминального авторитета стало заболевание раком Фото:

Абхазский вор в законе Чиро Шония, известный в криминальных кругах как Чиро Гальский, скончался в Греции в новогоднюю ночь. Причиной смерти стало заболевание раком.

«В новогоднюю ночь в Греции скончался 56-летний вор „в законе“ Чиро Шония. По словам источника, причиной смерти криминального генерала стало онкологическое заболевание», — сообщает ИА «Прайм Крайм».

Чиро Шония родился в Гали (Абхазия) 25 мая 1965 года. 10 раз был осужден за хулиганство, незаконное приобретение и хранение наркотиков, бродяжничество и кражи. В марте 1992 года получил статус вора в законе.

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Абхазский вор в законе Чиро Шония, известный в криминальных кругах как Чиро Гальский, скончался в Греции в новогоднюю ночь. Причиной смерти стало заболевание раком. «В новогоднюю ночь в Греции скончался 56-летний вор „в законе“ Чиро Шония. По словам источника, причиной смерти криминального генерала стало онкологическое заболевание», — сообщает ИА «Прайм Крайм». Чиро Шония родился в Гали (Абхазия) 25 мая 1965 года. 10 раз был осужден за хулиганство, незаконное приобретение и хранение наркотиков, бродяжничество и кражи. В марте 1992 года получил статус вора в законе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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