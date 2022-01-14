Депутат Госдумы поспорил с Кудриным из-за благосостояния россиян

Юрий Афонин раскритиковал заявление главы Счетной палаты РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Две трети населения России живет беднее, чем люди в СССР более 30 лет назад. Об этом заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя КПРФ Юрий Афонин.

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин отметил, что уровень жизни в РФ втрое вырос. По его словам, сейчас показатель на 20% выше, чем в СССР. Россия восстановила уровень жизни, который был до распада Советского союза, в 2004 году.

«Примерно две трети россиян сейчас живут беднее, чем жители РСФСР более 30 лет назад. Есть целый ряд показателей, характеризующих уровень жизни, по которым, согласно совершенно официальным данным Росстата, нынешняя Россия и сейчас существенно отстает от советской эпохи», — сказал Юрий Афонин, заявление опубликовано на сайте КПРФ.

По словам Афонина, потребление молока и молочных продуктов сократилось в полтора раза, а говядины — вдвое меньше по сравнению с временами Советского союза. Он отметил, что в России сейчас вводится на 200-300 тыс. квартир меньше, чем в СССР в 1980-е годы. Собственное жилье является важнейшим показателем уровня жизни, сказал депутат Госдумы.

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