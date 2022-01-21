Силовики изучают бизнес-империю, созданную пермской элитой

21 января 2022 в 13:20 Размер текста - 17 +

Компании Сергея Лобаева работали в нескольких регионах РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Друг и соратник известного в Пермском крае политика и спортсмена Владимира Нелюбина — Сергей Лобаев — организовал бизнес-империю из более чем десятка компаний, специализирующихся на обмане пенсионеров. В одной только Свердловской области заработок мошенников составлял около 50 млн рублей в год. В декабре часть сомнительного бизнеса разгромило МВД, которое изучает бизнес-схемы. В большинстве юридических лиц, так или иначе связанных с мошенниками, учредителем или руководителем оказался друг ныне осужденного экс-депутата «Единой России» Владимира Нелюбина — Сергей Лобаев, основавший в Пермском крае ряд спортивных федераций и клуб единоборств. Среди юрлиц, которые контролируются Лобаевым, оказалось более десятка компаний. Среди них — ООО «Вертикаль» и ООО «Чистый дом». Расследование URA.RU выявило обширную сеть коммерческих предприятий, под личиной которой сразу в нескольких регионах России работали группы мошенников, обманным путем навязывавшим населению услуги и товары по завышенной в десятки раз стоимости. В разное время мошенники стучались в квартиры жителей Пермского края, Свердловской области, Удмуртии и даже Калининградской области под личиной продавцов фильтров для воды, пылесосов Kirby, ремонтников пластиков окон. Мошенники также представлялись сотрудниками газовых компаний и водоканала, а в последнее время обманывали людей под предлогом замены автоматов в электрощитке. В декабре МВД России выступило с официальным заявлением о разгроме группы лжеэлектриков, о которой в начале ноября в собственном расследовании писало URA.RU. 20 декабря представитель министерства Ирина Волк сообщила детали спецоперации силовиков, которые штурмовали два офиса мошенников — в Екатеринбурге и Перми. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Друг и соратник известного в Пермском крае политика и спортсмена Владимира Нелюбина — Сергей Лобаев — организовал бизнес-империю из более чем десятка компаний, специализирующихся на обмане пенсионеров. В одной только Свердловской области заработок мошенников составлял около 50 млн рублей в год. В декабре часть сомнительного бизнеса разгромило МВД, которое изучает бизнес-схемы. В большинстве юридических лиц, так или иначе связанных с мошенниками, учредителем или руководителем оказался друг ныне осужденного экс-депутата «Единой России» Владимира Нелюбина — Сергей Лобаев, основавший в Пермском крае ряд спортивных федераций и клуб единоборств. Среди юрлиц, которые контролируются Лобаевым, оказалось более десятка компаний. Среди них — ООО «Вертикаль» и ООО «Чистый дом». Расследование URA.RU выявило обширную сеть коммерческих предприятий, под личиной которой сразу в нескольких регионах России работали группы мошенников, обманным путем навязывавшим населению услуги и товары по завышенной в десятки раз стоимости. В разное время мошенники стучались в квартиры жителей Пермского края, Свердловской области, Удмуртии и даже Калининградской области под личиной продавцов фильтров для воды, пылесосов Kirby, ремонтников пластиков окон. Мошенники также представлялись сотрудниками газовых компаний и водоканала, а в последнее время обманывали людей под предлогом замены автоматов в электрощитке. В декабре МВД России выступило с официальным заявлением о разгроме группы лжеэлектриков, о которой в начале ноября в собственном расследовании писало URA.RU. 20 декабря представитель министерства Ирина Волк сообщила детали спецоперации силовиков, которые штурмовали два офиса мошенников — в Екатеринбурге и Перми.