В МИД РФ высказались об идее возрождения СССР

Нет смысла серьезно говорить о возрождении СССР, считают в МИД РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия не сможет возродить СССР, так как ход истории невозможно повернуть вспять. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

«Вряд ли можно серьезно говорить о возрождении или восстановлении СССР. Ход истории нельзя повернуть вспять. Об этом неоднократно заявлял президент России Владимир Путин. В своей практической политике исходим из существующих реалий», — сообщается на сайте МИД РФ.

Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Россия хочет вернуть СССР и восстановить его геополитическое положение. Американские СМИ также сообщают, что Владимир Путин постепенно восстанавливает Советский Союз, пишет агентство Nation News.