В МИД РФ высказались об идее возрождения СССР

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Митинг КПРФ за отмену выборов на Пушкинской площади. Москва, коммунисты, ссср, советский союз, памятник пушкину, кпрф, пушкинская площадь, митинг, протест
Нет смысла серьезно говорить о возрождении СССР, считают в МИД РФ Фото:

Россия не сможет возродить СССР, так как ход истории невозможно повернуть вспять. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

«Вряд ли можно серьезно говорить о возрождении или восстановлении СССР. Ход истории нельзя повернуть вспять. Об этом неоднократно заявлял президент России Владимир Путин. В своей практической политике исходим из существующих реалий», — сообщается на сайте МИД РФ.

Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Россия хочет вернуть СССР и восстановить его геополитическое положение. Американские СМИ также сообщают, что Владимир Путин постепенно восстанавливает Советский Союз, пишет агентство Nation News.

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Россия не сможет возродить СССР, так как ход истории невозможно повернуть вспять. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ. «Вряд ли можно серьезно говорить о возрождении или восстановлении СССР. Ход истории нельзя повернуть вспять. Об этом неоднократно заявлял президент России Владимир Путин. В своей практической политике исходим из существующих реалий», — сообщается на сайте МИД РФ. Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Россия хочет вернуть СССР и восстановить его геополитическое положение. Американские СМИ также сообщают, что Владимир Путин постепенно восстанавливает Советский Союз, пишет агентство Nation News.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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