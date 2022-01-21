В МИД РФ высказались об идее возрождения СССР

Россия не сможет возродить СССР, так как ход истории невозможно повернуть вспять. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.
«Вряд ли можно серьезно говорить о возрождении или восстановлении СССР. Ход истории нельзя повернуть вспять. Об этом неоднократно заявлял президент России Владимир Путин. В своей практической политике исходим из существующих реалий», — сообщается на сайте МИД РФ.
Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Россия хочет вернуть СССР и восстановить его геополитическое положение. Американские СМИ также сообщают, что Владимир Путин постепенно восстанавливает Советский Союз, пишет агентство Nation News.
Россия не сможет возродить СССР, так как ход истории невозможно повернуть вспять. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ. «Вряд ли можно серьезно говорить о возрождении или восстановлении СССР. Ход истории нельзя повернуть вспять. Об этом неоднократно заявлял президент России Владимир Путин. В своей практической политике исходим из существующих реалий», — сообщается на сайте МИД РФ. Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил, что Россия хочет вернуть СССР и восстановить его геополитическое положение. Американские СМИ также сообщают, что Владимир Путин постепенно восстанавливает Советский Союз, пишет агентство Nation News.