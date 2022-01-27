Кадыров ответил на обвинения Госдепа США в «похищениях». «Те еще невежды»

28 января 2022 в 04:20 Размер текста - 17 +

Кадыров заявил, что в Госдепе США его неоправданно обвиняют Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал на беспокойство Госдепартамента США по поводу «похищений и произвольных задержаний» родственников чеченских правозащитников и диссидентов. Он обвинил Госдеп в некомпетентности и незнании вопроса. «Я ожидал более толкового заявления, а оказалось, что авторы обращения Госдепа еще те невежды, которые не разбираются в том, какие полномочия у главы субъекта Российской Федерации и какие структуры ему подчиняются, а какие — нет. МВД, Прокуратура, Следственный комитет, ФСБ и другие — это региональные управления федеральных структур, находящиеся в подчинении у федерального центра, то бишь Кремля. Глава субъекта, согласно законам Российской Федерации, не может осудить, помиловать, задержать, освободить. Вы там с ума что ли сошли у себя в Штатах?», — написал Кадыров в своем Telegram. Помимо этого, глава Чечни отметил, что США «без суда и следствия» содержит заключенных в тюрьме Гуантанамо. Пытки и истязательства в этом месте давно не являются для общества секретом, на эту тему снимают фильмы в Голливуде, сообщил Кадыров. Ранее в Госдепе США выразили обеспокоенность распространением сообщений о «похищениях и произвольных задержаниях» десятков людей властями Чечни. Представители американского ведомства заявили, что отвергают «безосновательные попытки главы Чечни Рамзана Кадырова очернить правозащитников и независимых журналистов». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров отреагировал на беспокойство Госдепартамента США по поводу «похищений и произвольных задержаний» родственников чеченских правозащитников и диссидентов. Он обвинил Госдеп в некомпетентности и незнании вопроса. «Я ожидал более толкового заявления, а оказалось, что авторы обращения Госдепа еще те невежды, которые не разбираются в том, какие полномочия у главы субъекта Российской Федерации и какие структуры ему подчиняются, а какие — нет. МВД, Прокуратура, Следственный комитет, ФСБ и другие — это региональные управления федеральных структур, находящиеся в подчинении у федерального центра, то бишь Кремля. Глава субъекта, согласно законам Российской Федерации, не может осудить, помиловать, задержать, освободить. Вы там с ума что ли сошли у себя в Штатах?», — написал Кадыров в своем Telegram. Помимо этого, глава Чечни отметил, что США «без суда и следствия» содержит заключенных в тюрьме Гуантанамо. Пытки и истязательства в этом месте давно не являются для общества секретом, на эту тему снимают фильмы в Голливуде, сообщил Кадыров. Ранее в Госдепе США выразили обеспокоенность распространением сообщений о «похищениях и произвольных задержаниях» десятков людей властями Чечни. Представители американского ведомства заявили, что отвергают «безосновательные попытки главы Чечни Рамзана Кадырова очернить правозащитников и независимых журналистов».