В России начали тестировать цифровой рубль

15 февраля 2022 в 15:40 Размер текста - 17 +

Участники тестирования успешно обменяли деньги в цифровые рубли и перевели их между счетами, сообщили в Центробанке РФ Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Центробанк РФ начал тестирование цифрового рубля, сообщили в пресс-службе регулятора. В тестировании прототипа платформы приняли участие 12 банков. ЦБ и участники рынка успешно провели первые переводы в цифровых рублях между гражданами. «Сейчас три банка из пилотной группы уже подключились к платформе. Два из них успешно провели полный цикл операций по переводу цифровых рублей между клиентами с использованием банковских мобильных приложений», — сообщается на официальном сайте Центробанка РФ. В ходе эксперимента граждане открыли через мобильные приложения банков цифровые кошельки, после чего обменяли безналичные деньги на цифровые и перевели их друг другу. В Центробанке уточнили, что остальные участники пилотной группы — всего в нее вошло 12 банков — подключатся к тестированию платформы цифрового рубля по мере того, как завершат доработки своих IT-систем. На втором этапе тестирования регулятор проверит, как проходят операции по оплате товаров и услуг с помощью цифрового рубля. В дальнейшем Центробанк РФ планирует внедрить возможность использования цифровой валюты в местах без интернета, а также организовать взаимодействие с финансовыми посредниками и цифровыми платформами. С помощью цифрового рубля, в том числе, можно будет расплачиваться за государственные услуги. Ранее Минфин РФ и Центробанк РФ в Стратегии развития финансового рынка указали, что цифровой рубль появится в России к 2030 году. Это будет уже третья форма денег, выпускаемая регулятором и являющаяся его обязательством, передает «Царьград». Позднее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что цифровой рубль может появиться в России уже в начале 2022 года. Регулятор должен был разработать его прототип, после чего начать тестирование. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Центробанк РФ начал тестирование цифрового рубля, сообщили в пресс-службе регулятора. В тестировании прототипа платформы приняли участие 12 банков. ЦБ и участники рынка успешно провели первые переводы в цифровых рублях между гражданами. «Сейчас три банка из пилотной группы уже подключились к платформе. Два из них успешно провели полный цикл операций по переводу цифровых рублей между клиентами с использованием банковских мобильных приложений», — сообщается на официальном сайте Центробанка РФ. В ходе эксперимента граждане открыли через мобильные приложения банков цифровые кошельки, после чего обменяли безналичные деньги на цифровые и перевели их друг другу. В Центробанке уточнили, что остальные участники пилотной группы — всего в нее вошло 12 банков — подключатся к тестированию платформы цифрового рубля по мере того, как завершат доработки своих IT-систем. На втором этапе тестирования регулятор проверит, как проходят операции по оплате товаров и услуг с помощью цифрового рубля. В дальнейшем Центробанк РФ планирует внедрить возможность использования цифровой валюты в местах без интернета, а также организовать взаимодействие с финансовыми посредниками и цифровыми платформами. С помощью цифрового рубля, в том числе, можно будет расплачиваться за государственные услуги. Ранее Минфин РФ и Центробанк РФ в Стратегии развития финансового рынка указали, что цифровой рубль появится в России к 2030 году. Это будет уже третья форма денег, выпускаемая регулятором и являющаяся его обязательством, передает «Царьград». Позднее глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что цифровой рубль может появиться в России уже в начале 2022 года. Регулятор должен был разработать его прототип, после чего начать тестирование.