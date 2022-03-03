Германия заранее списала российский финансовый рынок

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Флаги иностранных государств. Челябинск, флаг германии, флаг, германия
Экономические санкции полностью отрезали финансовый рынок РФ, заявил Петер Альтмайер Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Российский финансовый рынок перестал быть ликвидным из-за западных санкций. Об этом заявил глава Минэкономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек.

«Нужно сказать, что экономические санкции, которые ввело мировое сообщество, Европа и США, в принципе полностью отрезали российский финансовый рынок от международных финансовых рынков, таким образом он больше не ликвиден. Последствия очень далекоидущие», — цитирует Роберта Хабека РИА «Новости».

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. В ответ западные страны ввели жесткие санкции в отношении РФ. В частности, Евросоюз совместно с США, Великобританий и Канадой договорились заморозить активы Центробанка России. После регулятор принял решение повысить ключевую ставку до 20%, тем самым побив рекорд, установленный в декабре 2014 года. Также часть российских кредитных организаций собираются отключить от SWIFT. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Евросоюз готов начать тотальную экономическую войну против РФ. В Кремле заявили, что у России достаточно резервов, чтобы справиться с западными санкциями.

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Российский финансовый рынок перестал быть ликвидным из-за западных санкций. Об этом заявил глава Минэкономики Германии, вице-канцлер Роберт Хабек. «Нужно сказать, что экономические санкции, которые ввело мировое сообщество, Европа и США, в принципе полностью отрезали российский финансовый рынок от международных финансовых рынков, таким образом он больше не ликвиден. Последствия очень далекоидущие», — цитирует Роберта Хабека РИА «Новости». Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. В ответ западные страны ввели жесткие санкции в отношении РФ. В частности, Евросоюз совместно с США, Великобританий и Канадой договорились заморозить активы Центробанка России. После регулятор принял решение повысить ключевую ставку до 20%, тем самым побив рекорд, установленный в декабре 2014 года. Также часть российских кредитных организаций собираются отключить от SWIFT. Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Евросоюз готов начать тотальную экономическую войну против РФ. В Кремле заявили, что у России достаточно резервов, чтобы справиться с западными санкциями.
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