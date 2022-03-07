МИД Японии присвоил России третий из четырех уровней опасности

Япония рекомендует своим гражданам покинуть Россию Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

МИД Японии присвоил всей территории России третий уровень опасности из четырех возможных. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

Третий уровень опасности означает рекомендацию МИД отказаться от поездок в Россию. С прошлой недели четвертый уровень опасности был присвоен пограничным с Украиной районам России, что означает рекомендацию покинуть их. Министерство призывает граждан Японии рассмотреть возможность вылета из России коммерческими рейсами, пока они доступны.

Ранее Росавиация рекомендовала авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах с 00.00 6 марта остановить рейсы за рубеж. С 00:00 8 марта рекомендуется приостановить рейсы из-за рубежа. О решении приостановить все международные рейсы сообщил «Аэрофлот». С аналогичным заявлением выступил лоукостер «Победа».

Вооруженные столкновения на территории Донбасса начались в 2014 году. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. На данный момент угроза вторжения в республики устранена. Глава государства подчеркивал, что цель операции — провести демилитаризацию Украины и отвести угрозу от России, а не оккупировать соседнюю страну и захватить ее города.

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