Аналитик рассказал, какую технику стоит купить прямо сейчас

07 марта 2022 в 07:37 Размер текста - 17 +

Аналитик посоветовал не медлеть с покупкой бытовой техники Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Запланированную к покупке высокотехнологичную бытовую технику стоит приобрести прямо сейчас. Об этом рассказал инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов. «Еще одно основание ускориться — если вам нужна бытовая техника с высокотехнологичными составляющими или та, которую производят концерны из Европы, США и Японии. Есть риск, что они покинут российский рынок. Обычные утюги и чайники, скорее всего, в продаже останутся, но могут подорожать на 30-40%», — предупредил аналитик, передает агентство «Прайм». Он также напомнил, что бытовая техника — актив узкого назначения, поэтому приобретать ее нужно в случае реальной необходимости. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. Введу этого страны Запада объявили о введении новых экономических санкций. В том числе, приостановили работу в РФ системы Visa и Mastercard. Цены на импортные товары продолжают расти. Однако часть европейских компаний всерьез обеспокоена введением новых ограничений для России. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Запланированную к покупке высокотехнологичную бытовую технику стоит приобрести прямо сейчас. Об этом рассказал инвестиционный стратег УК «Ари Капитал» Сергей Суверов. «Еще одно основание ускориться — если вам нужна бытовая техника с высокотехнологичными составляющими или та, которую производят концерны из Европы, США и Японии. Есть риск, что они покинут российский рынок. Обычные утюги и чайники, скорее всего, в продаже останутся, но могут подорожать на 30-40%», — предупредил аналитик, передает агентство «Прайм». Он также напомнил, что бытовая техника — актив узкого назначения, поэтому приобретать ее нужно в случае реальной необходимости. 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации, призванной завершить восьмилетние боевые действия в Донецкой и Луганской народных республиках. Введу этого страны Запада объявили о введении новых экономических санкций. В том числе, приостановили работу в РФ системы Visa и Mastercard. Цены на импортные товары продолжают расти. Однако часть европейских компаний всерьез обеспокоена введением новых ограничений для России.