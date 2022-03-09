Пермский миллиардер помог жителям Украины 09 марта 2022 в 23:26 Размер текста - 17 + Миллиардер отреагировал на призыв Красного Креста Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Миллиардер из Перми, владеющий футбольным клубом «Монако» Дмитрий Рыболовлев перечислил деньги на гуманитарную помощь мирному населению Украины. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. «Сейчас чрезвычайно важно поддержать тех, кому сложнее всего. Поэтому ФК „Монако“ и ФК „Серкль Брюгге“, я лично и компании, в которые инвестировал семейный траст Рыболовлевых, решили перечислить деньги на оказание гуманитарной помощи», — приводятся слова Рыболовлева в сообщении на сайте. Такой шаг был предпринят в ответ на призыв Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, а также Международного Комитета Красного Креста, отмечается в заявлении. Сумма, направленная на помощь украинцам, не уточняется. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В Минобороны подчеркнули, что армия РФ наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ, не трогая мирных жителей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Миллиардер из Перми, владеющий футбольным клубом «Монако» Дмитрий Рыболовлев перечислил деньги на гуманитарную помощь мирному населению Украины. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. «Сейчас чрезвычайно важно поддержать тех, кому сложнее всего. Поэтому ФК „Монако“ и ФК „Серкль Брюгге“, я лично и компании, в которые инвестировал семейный траст Рыболовлевых, решили перечислить деньги на оказание гуманитарной помощи», — приводятся слова Рыболовлева в сообщении на сайте. Такой шаг был предпринят в ответ на призыв Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, а также Международного Комитета Красного Креста, отмечается в заявлении. Сумма, направленная на помощь украинцам, не уточняется. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. В Минобороны подчеркнули, что армия РФ наносит удары только по объектам военной инфраструктуры ВСУ, не трогая мирных жителей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям