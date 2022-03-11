ВСУ и нацбаты в окрестностях Мариуполя сменили тактику. «Началась партизанская война»

11 марта 2022 в 13:30 Размер текста - 17 +

В Талаковке население настроено более лояльно к приходу российских военных, чем люди, проживающие на западе Украины Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Народная милиция ДНР, наводящая порядок в селах близ Мариуполя, сталкивается с диверсиями и подпольным сопротивлением со стороны оставшихся там военнослужащих Украины и местных жителей. Об этом корреспондентам URA.RU рассказали сотрудники милиции ДНР, работающие в селе Талаковка. «Мы сейчас фактически наводим порядок в пригородных селах Мариуполя, которые несколько дней назад перешли под окончательный контроль ДНР. Люди здесь в шоке от постоянных обстрелов. Относительная тишина наступила лишь в последние пару дней. Но сложность в том, что мы пока не совсем понимаем, чего ждать от местных. За эти годы многие тут завели прочные связи с ВСУ, поэтому могут прятать оставшихся нациков и украинских военных у себя в подвале. Также кто-то явно наводит артиллерию Украины под Мариуполем на позиции наших военных здесь. Буквально вчера был нанесен точечный удар по расположению техники и складу боеприпасов в Талаковке. Наводку явно дал кто-то из местных жителей. Сейчас они все нам улыбаются и делают вид, что рады, но ожидать можно чего угодно. Без оружия и по одному — улицы мы не патрулируем», — рассказал один из военнослужащих. При этом военные ДНР, отвечающие за порядок в Талаковке, подчеркивают, что здесь население все же настроено к приходу России более лояльно, чем люди, проживающие на западе Украины. «Там нашу армию будет ждать настоящая партизанская война. Тут даже не приходится сомневаться. В той части страны совершенно другая ментальность, а мозги промыты украинской пропагандой», — отмечает наш собеседник. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Армия РФ должна провести демилитаризацию и денацификацию страны. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что украинские националистические группировки прикрываются мирными жителями как «живым щитом». По данным властей, националисты размещают вооружение в гражданском секторе и жилых кварталах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Народная милиция ДНР, наводящая порядок в селах близ Мариуполя, сталкивается с диверсиями и подпольным сопротивлением со стороны оставшихся там военнослужащих Украины и местных жителей. Об этом корреспондентам URA.RU рассказали сотрудники милиции ДНР, работающие в селе Талаковка. «Мы сейчас фактически наводим порядок в пригородных селах Мариуполя, которые несколько дней назад перешли под окончательный контроль ДНР. Люди здесь в шоке от постоянных обстрелов. Относительная тишина наступила лишь в последние пару дней. Но сложность в том, что мы пока не совсем понимаем, чего ждать от местных. За эти годы многие тут завели прочные связи с ВСУ, поэтому могут прятать оставшихся нациков и украинских военных у себя в подвале. Также кто-то явно наводит артиллерию Украины под Мариуполем на позиции наших военных здесь. Буквально вчера был нанесен точечный удар по расположению техники и складу боеприпасов в Талаковке. Наводку явно дал кто-то из местных жителей. Сейчас они все нам улыбаются и делают вид, что рады, но ожидать можно чего угодно. Без оружия и по одному — улицы мы не патрулируем», — рассказал один из военнослужащих. При этом военные ДНР, отвечающие за порядок в Талаковке, подчеркивают, что здесь население все же настроено к приходу России более лояльно, чем люди, проживающие на западе Украины. «Там нашу армию будет ждать настоящая партизанская война. Тут даже не приходится сомневаться. В той части страны совершенно другая ментальность, а мозги промыты украинской пропагандой», — отмечает наш собеседник. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине утром 24 февраля. Армия РФ должна провести демилитаризацию и денацификацию страны. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что украинские националистические группировки прикрываются мирными жителями как «живым щитом». По данным властей, националисты размещают вооружение в гражданском секторе и жилых кварталах.