Минобороны: ВС РФ достигли важной цели из-за героизма командира

19 марта 2022 в 21:53 Размер текста - 17 +

Благодаря личному примеру командира десантники РФ захватили стратегически важный объект на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские десантники захватили стратегически важный объект на Украине, отбившись от обстрела противника. Отбросить силы ВСУ удалось благодаря личному примеру и подбадривающим словам заместителя командира парашютно-десантного батальона майора Павла Слизько, сообщает Минобороны РФ. «Десантировавшись на стратегически важном объекте, его [Павла Слизько] подразделение подверглось массированному обстрелу превосходящих сил противника. В тяжелейших условиях, под кинжальным огнем, Павел Слизько стал подбадривать рядовой и сержантский состав, который не имел боевого опыта. Воодушевляя своим личным примером, майор увлек бойцов в наступление. В итоге противник был отброшен», — сообщается в telegram-канале Минобороны РФ. Ранее под Мариуполем группа российских спецназовцев успешно вырвалась из кольца окружения украинских военных, предлагавших сложить оружие и сдаться. По словам главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, спецназ, находясь в окружении несколько суток, сражался до тех пор, пока кольцо не было прорвано. Спецоперация на Украине по решению президента России Владимира Путина началась утром 24 февраля 2022 года. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российские десантники захватили стратегически важный объект на Украине, отбившись от обстрела противника. Отбросить силы ВСУ удалось благодаря личному примеру и подбадривающим словам заместителя командира парашютно-десантного батальона майора Павла Слизько, сообщает Минобороны РФ. «Десантировавшись на стратегически важном объекте, его [Павла Слизько] подразделение подверглось массированному обстрелу превосходящих сил противника. В тяжелейших условиях, под кинжальным огнем, Павел Слизько стал подбадривать рядовой и сержантский состав, который не имел боевого опыта. Воодушевляя своим личным примером, майор увлек бойцов в наступление. В итоге противник был отброшен», — сообщается в telegram-канале Минобороны РФ. Ранее под Мариуполем группа российских спецназовцев успешно вырвалась из кольца окружения украинских военных, предлагавших сложить оружие и сдаться. По словам главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, спецназ, находясь в окружении несколько суток, сражался до тех пор, пока кольцо не было прорвано. Спецоперация на Украине по решению президента России Владимира Путина началась утром 24 февраля 2022 года.