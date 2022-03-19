Минобороны: ВС РФ достигли важной цели из-за героизма командира

Российские десантники захватили стратегически важный объект на Украине, отбившись от обстрела противника. Отбросить силы ВСУ удалось благодаря личному примеру и подбадривающим словам заместителя командира парашютно-десантного батальона майора Павла Слизько, сообщает Минобороны РФ.
«Десантировавшись на стратегически важном объекте, его [Павла Слизько] подразделение подверглось массированному обстрелу превосходящих сил противника. В тяжелейших условиях, под кинжальным огнем, Павел Слизько стал подбадривать рядовой и сержантский состав, который не имел боевого опыта. Воодушевляя своим личным примером, майор увлек бойцов в наступление. В итоге противник был отброшен», — сообщается в telegram-канале Минобороны РФ.
Ранее под Мариуполем группа российских спецназовцев успешно вырвалась из кольца окружения украинских военных, предлагавших сложить оружие и сдаться. По словам главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, спецназ, находясь в окружении несколько суток, сражался до тех пор, пока кольцо не было прорвано. Спецоперация на Украине по решению президента России Владимира Путина началась утром 24 февраля 2022 года.
Российские десантники захватили стратегически важный объект на Украине, отбившись от обстрела противника. Отбросить силы ВСУ удалось благодаря личному примеру и подбадривающим словам заместителя командира парашютно-десантного батальона майора Павла Слизько, сообщает Минобороны РФ. «Десантировавшись на стратегически важном объекте, его [Павла Слизько] подразделение подверглось массированному обстрелу превосходящих сил противника. В тяжелейших условиях, под кинжальным огнем, Павел Слизько стал подбадривать рядовой и сержантский состав, который не имел боевого опыта. Воодушевляя своим личным примером, майор увлек бойцов в наступление. В итоге противник был отброшен», — сообщается в telegram-канале Минобороны РФ. Ранее под Мариуполем группа российских спецназовцев успешно вырвалась из кольца окружения украинских военных, предлагавших сложить оружие и сдаться. По словам главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, спецназ, находясь в окружении несколько суток, сражался до тех пор, пока кольцо не было прорвано. Спецоперация на Украине по решению президента России Владимира Путина началась утром 24 февраля 2022 года.