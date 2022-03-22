Преподаватель РШУ по коммуникациям оценила состояние Зеленского. «Чувствует себя одиноким»

23 марта 2022 в 01:55 Размер текста - 17 +

Интонация и мимика президента Украины Владимира Зеленского выдают то, что он находится в напряженном и подавленном состоянии. К такому выводу пришла специалист по эффективным коммуникациям, работе с поведением и эмоциями Российской школы управления (РШУ), практик в области жестких переговоров Светлана Пешенькова после оценки интервью украинского лидера для местного СМИ. Эксперт обратила внимание на то, что Владимир Зеленский часто повторял фразу «вот и все». «После того как он сказал „вот и все“, у него на лице появляется беспокойство. Скорее всего, он чувствует себя одиноким в переживаниях. Потом мимика лица переходит в напряжение, подавление — часто такой паттерн означает подавленный гнев», — рассказала Светлана Пешенькова Пятому каналу. Также она отметила, что фразу «вот и все» говорят в эмоциональной, высокомерной позиции, с ощущением своей правоты. К тому же украинский президент постоянно поднимает к верху подбородок, что сигнализирует о его надменности, подчеркнула Пешенькова. Россия проводит на Украине спецоперацию по демилитаризации и денацификации страны. О ее начале президент РФ Владимир Путин объявил утром 24 февраля. Главной целью спецоперации является защита граждан Донбасса, столкнувшихся с геноцидом со стороны Киева. Путин заявил, что Украина не оставила России шансов поступить иным образом. Минобороны РФ сообщало, что Киев готовил наступление на Донбасс в марте 2022 года. Президент Беларуси Александр Лукашенко также заявлял, что Украина планировала нанести удар по войскам РФ, размещенным на территории республики. Ранее Владимир Зеленский был заподозрен в употреблении наркотиков. Нарколок Василий Шуров предположил, что политик употребляет психоактивные вещества, отмечая его нездоровую мимику и неусидчивость во время выступления. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что Зеленский безвозвратно заболел наркоманией.