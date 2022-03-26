Западные санкции невозможно сопоставить с тем, что Россия пережила в 20 веке, заявил Дмитрий Медведев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Новые санкции Запада не являются фатальными для России, так как страна пережила более трудные времена пандемии коронавируса. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Да, трудности есть, их придется преодолевать, это очевидно. Они, к сожалению, есть и на государственным уровне, и на бытовом уровне. Но, во-первых, нам к этим трудностям не привыкать, а, во-вторых, это, знаете, не фатальные трудности. Это невозможно сопоставить с теми страшными испытаниями, через которые прошла наша страна в ХХ веке. Я даже больше скажу: это даже не те проблемы, которые у нас в голове были, когда мир столкнулся с пандемией нового коронавируса», — сказал Медведев в интервью РИА «Новости».

США и страны Евросоюза начали вводить против России новые санкции из-за начала вынужденной спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. В своих заявлениях западные лидеры отмечали, что основной целью ограничений является нанесение удара не только по всей российской экономике, но и по каждой семье, по каждому гражданину РФ. Президент России Владимир Путин на совещании с правительством заявил, что Запад ввел бы санкции и без спецоперации. Президент подчеркнул, что граждане не останутся без помощи государства.

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