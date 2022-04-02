В МИД ответили Чехии на призыв к российским дипломатам предать РФ

03 апреля 2022 в 05:05 Размер текста - 17 +

МИД ответил Чехии на призыв к дипломатам отказаться от службы РФ из-за Украины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский МИД ответил министерству иностранных дел Чехии, которое призвало российских дипломатов прекратить службу России из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в Telegram-канале МИД РФ. Ранее чешские дипломаты сказали российским коллегам, что между ними есть общая черта: «Мы все служим своим правительствам и своим народам в качестве госслужащих и дипломатов». На это представители МИД РФ ответили: «Чешские дипломаты, у нас с вами действительно есть нечто общее. Только вы об этом давно забыли, предали и продали страницы нашей общей истории. А мы — помним. Мы не предаем память тех, кто отдал жизни ради нашего с вами будущего». Ранее МИД Чехии, обращаясь к российским дипломатам, сказал, что на них лежит часть ответственности за происходящие на Украине события, на которые, по их мнению, те должны реагировать исходя «из совести и морали». Министерство призвало российских дипломатов «покинуть тонущий корабль» и выйти из «круга пособников зла». Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. На фоне спецоперации страны Евросоюза начали массового высылать российских дипломатов, обвиняя их в шпионаже. Россия в ответ выслала несколько десятков иностранных дипломатов. Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российский МИД ответил министерству иностранных дел Чехии, которое призвало российских дипломатов прекратить службу России из-за ситуации на Украине. Об этом говорится в Telegram-канале МИД РФ. Ранее чешские дипломаты сказали российским коллегам, что между ними есть общая черта: «Мы все служим своим правительствам и своим народам в качестве госслужащих и дипломатов». На это представители МИД РФ ответили: «Чешские дипломаты, у нас с вами действительно есть нечто общее. Только вы об этом давно забыли, предали и продали страницы нашей общей истории. А мы — помним. Мы не предаем память тех, кто отдал жизни ради нашего с вами будущего». Ранее МИД Чехии, обращаясь к российским дипломатам, сказал, что на них лежит часть ответственности за происходящие на Украине события, на которые, по их мнению, те должны реагировать исходя «из совести и морали». Министерство призвало российских дипломатов «покинуть тонущий корабль» и выйти из «круга пособников зла». Россия ранее начала вынужденную специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защита жителей Донбасса от многолетнего геноцида. На фоне спецоперации страны Евросоюза начали массового высылать российских дипломатов, обвиняя их в шпионаже. Россия в ответ выслала несколько десятков иностранных дипломатов.