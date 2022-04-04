Польша предложила наложить санкции на всех членов «Единой России»

На конец 2021 года в «Единой России» состояли более 2,3 миллиона человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Польша предложила Евросоюзу наложить санкции на всех членов партии «Единая Россия» из-за проведения спецоперации на Украине. Об этом сообщил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

«На последнем Европейском совете мы предложили также санкции в отношении всех членов партии „Единая Россия“ — партии [президента РФ Владимира] Путина. Не только он ответственный — все несут ответственность: и те, кто молчит, и те, кто поддерживает Путина», — слова Моравецкого передают РИА Новости.

Россия с конца февраля проводит спецоперацию по освобождению Донбасса. Владимир Путин отмечал, что в задачи РФ входят денацификация и демилитаризация Украины. По его словам, приоритет российской армии — исключение напрасных жертв среди мирного населения, поражение объектов военной инфраструктуры техники и вооружения ВСУ и нацбатов высокоточными средствами. В ходе операции были освобождены значительные территории ДНР и ЛНР.

США и ЕС в ответ на это ввели масштабные санкции против РФ. В пакет санкций вошли ограничения на экспорт технологий в Россию, самолетов, оборудования и материалов для нефтеперерабатывающих заводов. Финансовые санкции, нацеленные на 70% российского банковского рынка и государственные компании, в том числе в оборонной промышленности, были призваны нанести удар по каждому гражданину РФ, заявляли ранее лидеры западных стран. Президент России Владимир Путин в свою очередь сказал, что ни один гражданин не останется без поддержки государства. В ответ на введенные санкции он решил, что Россия будет продавать газ «недружественным» странам за рубли.

На фоне сложившейся ситуации Россия и Украина проводят серию переговоров. Пока стороны не пришли к общему мнению об условиях заключения мирного соглашения. Ранее помощник президента России заявлял, что делегация Украины на переговорах стала реалистичнее обсуждать вопросы о своем нейтральном и безъядерном статусе. По его словам, позиция России по Крыму и Донбассу неизменна. Украинская сторона заявляла, что согласовывает каждый свой шаг с западными партнерами.

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